'Êta Mundo Melhor!' hoje (2): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor
Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (2) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Candinho se desespera ao amanhecer ao lado de Zulma em seu quarto. Paixão afirma que Ernesto será seu único herdeiro. Sônia se arrepende de ter passado a noite com Quincas. Ernesto compra roupas e um carro novo, contando com a fortuna de Paixão. Celso convida Estela para passear de barco. Dita ouve quando Ernesto fala mal de seu padrinho para Mirtes, e conta para Estela. Sandra teme ter sido reconhecida por Araújo na rua. Estela confronta Ernesto. Ernesto aproveita uma distração de Celso e Anabela durante o passeio de barco e sequestra Estela.