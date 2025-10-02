Êta Mundo Melhor!: após matar charada, Ernesto destrói a vida de Estela

Ernesto (Eriberto) cometerá mais um crime a partir desta quinta-feira (2) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
O que vai acontecer
Paixão afirma que Ernesto será seu único herdeiro, fazendo a felicidade do pilantra. Sendo assim, Ernesto compra roupas e um carro novo, contando com a fortuna do padrinho, já apostando no estado debilitado do idoso.
Em cenas posteriores, Dita ouve quando Ernesto fala mal de seu padrinho para Mirtes. A cantora não pensa duas vezes antes de contar tudo o que ouviu para Estela.
Logo após, Celso convida Estela para passear de barco. Durante o encontro, Estela confronta Ernesto, que já se prepara para atacar a enfermeira.
Ernesto aproveita uma distração de Celso e Anabela durante o passeio de barco e sequestra Estela. A mocinha ficará cerca de 20 dias desaparecida, deixando todos apreensivos.
Ainda nesta quinta, Candinho se desespera ao amanhecer ao lado de Zulma em seu quarto. Sônia se arrepende de ter passado a noite com Quincas. Sandra teme ter sido reconhecida por Araújo na rua.
