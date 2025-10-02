Esposa de Endrick rebate críticas após comprar Porsche: 'Chora'

Gabriely Miranda, 22, rebateu alguns comentários maldosos após mostrar que adquiriu um Porsche Panamera azul, chamado por ela de "carro dos sonhos".

O que aconteceu

O modelo comprado é comercializado no Brasil por valores a partir de R$ 800 mil, podendo alcançar até R$ 922 mil. Seguidores da influenciadora sugeriram que o veículo teria sido presente do marido, Endrick,19.

Gabriely, por sua vez, logo, fez questão de desmentir. "Usando bem o dinheiro do Endrick", escreveu um seguidor. "Eu que comprei, chora", rebateu a modelo.