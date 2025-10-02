Dwayne Johnson volta aos ringues para provar ser bom ator

Johnson tem o rosto totalmente modificado por maquiagem, ficando parecido com Kerr. Uma metamorfose física que leva o ator a outra mudança, ganhando respeito em Hollywood.

'Coração de Lutador: The Smashing Machine', 2025

Direção Benny Safdie

Elenco Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader

Classificação 16 anos

Onde nos cinemas (Trailer)

Já disponível na sua tela...

Imagem: Pandora Filmes/Divulgação

Um filme italiano que faz rir com ideias geniais

É muito bom descobrir um ótimo filme numa produção sem nomes famosos e zero badalação. Nessa comédia italiana, três irmãos que há tempos são se falam precisam se reunir para o último desejo do pai moribundo: conhecer Paris. Mas, sem grana para a viagem, eles tentam enganar o idoso fingindo que ele está na capital francesa, mesmo sem sair da Itália. As soluções são impagáveis. Muito bom. 'Faz de Conta que É Paris', 2024 | Direção - Leonardo Pieraccioni | Elenco - Leonardo Pieraccioni, Robi Arquette, Chiara Francini | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video

Imagem: Sony/Divulgação

Uma comédia romântica boa para assistir no sofá

Chega rapidinho ao streaming essa comédia romântica que mal saiu dos cinemas. Mas essa movimentação faz sentido. Mesmo com a assinatura da diretora Celina Song, indicada ao Oscar por dirigir e escrever 'Vidas Passadas', o filme é uma diversão leve, para ver em casa. O que ela oferece aqui é ambientar uma historinha de namoro entre ricaços que acertam seus casaentos como se fossem grandes negociações empresariais. 'Amores Materialistas', 2025 | Direção - Celina Song | Elenco - Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal | Classificação - 14 anos | Onde - HBO Max, AppleTV, ClaroTV+