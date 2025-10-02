Dudu Camargo sobre Belo: 'Deve tá adorando a Rayane não tá infernizando'

Dudu Camargo citou Belo em conversa com Carol Lekker durante a tarde de hoje na sede de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Dudu contou que mandou um recado para o cantor durante o trato. "Ela quer beijar e abraçar quem ela quer, que é o Will. Falei pro Belo abrir o olho."