SplashUOL
Assine UOL
Dona de Mim

'Dona de Mim' hoje (2): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Ryan (L7nnon) em 'Dona de Mim'
Ryan (L7nnon) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (2) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Marlon prende Ronaldo. Kami exige que Marlon ajude a proteger Ryan e Dedé. Leo tenta convencer Davi a fazer uma campanha mais inclusiva para lançar sua coleção. Kami confronta suas diferenças com Marlon. Ryan devolve as armas a Vespa e anuncia que Fabiana instalou câmeras no salão. Pam e Leo apoiam Kami. Filipa se aproxima de Jaques. Ryan pede demissão do salão. Jaques anuncia que conseguiu interditar Rosa. Leo convida Yara para ser modelo na campanha de lançamento de sua coleção. Jaques revela que retomará seu posto de presidente da Boaz.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.