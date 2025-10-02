'Desgraçada': veja o embate final entre Heleninha e Odete na 1ª Vale Tudo

"Por que você nunca conseguiu gostar de mim? Uma criança sente as coisas", começa Heleninha. "Você nunca teve amor por mim. Me dava milhares de brinquedos, montanhas de roupas de Paris. Festas de aniversário alucinantes, mas você nunca gostou de mim. Você quase não me beijava. Você nunca me colocou no colo. Não me lembro de uma história que você tenha me contado, de nenhuma canção que tenhamos cantado juntas", continua a artista plástica.

Eu era toda torta pra você. E eu entortei tanto que acabei me casando com o Marco Aurélio. Eu comecei a beber. A minha vida deu tudo errado. Mas você queria mais pra mim. Queria que eu fosse também uma assassina Heleninha, na primeira 'Vale Tudo'

"Do que você tinha medo? Das pessoas te julgarem uma desgraçada que matou o próprio filho sem querer?", questiona Heleninha. "Essa mentira toda que você inventou foi só pra me enlouquecer ou pra se vingar do fato de eu ter nascido? Fala, fala, diz alguma coisa ou não respondo por mim. Fala, desgraçada!", implora a pintora.

Embate entre Heleninha (Renata Sorrah) e Odete (Beatriz Segall) em Vale Tudo de 1988 Imagem: Reprodução/Globo

Durante as afirmações da filha, Odete surge em lágrimas, mas não demonstra arrependimento. Sua resposta reafirma a frieza da matriarca dos Roitman. "Tudo o que fiz foi por amor. Para defender a minha família, essa família infeliz que o destino me deu. Um marido que eu tinha que carregar por detrás para as pessoas pensarem que ele estava de pé. Uma filha bêbada, seu irmão, um eterno adolescente", dispara.