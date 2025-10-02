Débora Bloch inicia despedida de 'Vale Tudo': 'Obrigada, família Roitman'

Débora Bloch, 62, já está em clima de despedida das gravações de "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

A atriz divulgou registros de sua última gravação no cenário da casa de Celina (Malu Galli). "Último dia de estúdio K e de casa da Tia Celina! Obrigada, equipe e família Roitman, amo trabalhar com vocês!", escreveu ela na legenda da galeria de imagens, compartilhada em suas redes sociais.

Sua personagem, Odete Roitman, será assassinada nos capítulos finais do folhetim. O crime dará início a um mistério em torno de quem terá dado cabo da vilã.