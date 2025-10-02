Chico Barney: Fora da Globo, Michelle Barros esconde comida em A Fazenda

Ela, de fato, virou essa chefona, porque partiu dela essa divisão da comida, de maneira tão radical, ela junto com o Fernando. Mas acho que ela acabou liderando isso, sabe? Ontem, até, ela chamou a atenção do Fernando, porque ele deu comida pra Yoná. E ela falou: 'Não, não é pra dar, ela não faz parte do grupo, ela causou punição, não é pra fazer isso'. Então, a cada fala sobre isso vai se colocando mais nesse lugar de chefona, de chata, de arrogante.

Chico Barney

Bárbara Saryne aponta que a radicalização da disputa por comida pode perder o aspecto estratégico e virar ataque aberto entre os grupos rivais.

Ela falou que 'virou guerrilha'. Eu não sei se isso é o mais inteligente, porque deixa de ser estratégico, vira só um ataque, um contra o outro e tal, isso aqui virou guerrilha. Achei engraçado ela usar essa expressão, porque realmente a impressão que dá, né? Tá tudo assim, muito acalorado. Como você disse, a comida sempre foi um clássico de ser escondido em reality show, mas da maneira que tá acontecendo, eu acho que eu nunca vi assim.

Bárbara Saryne

Fernando se defendeu das acusações de esconder comida, enquanto Carol Lekker e outros participantes questionaram sua postura e a dos demais envolvidos, revelando divisões internas e tensão crescente.

O Fernando foi tirar a satisfação e disse que guardou três pães. Carol Lekker contou 11 pães dentro do saco. E o Fernando explicou que ele estava há uns três dias sem comer. Então ele se confundiu na hora de usar os números.

Chico Barney

Para Chico Barney, Carol Lekker se destaca por trazer referências variadas aos debates e por expor estratégias e traições, como no caso do plano do grupo para colocar Fernando na roça.