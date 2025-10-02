Após zoar o irmão Edson, Hudson também perde dente e mostra resultado

O sertanejo Hudson, da dupla com Edson, publicou um momento inusitado hoje nas redes sociais. O músico, segundo contou, foi comer rabada e acabou perdendo uma parte do dente.

Fui tirar sarro da cara do meu irmão com o frango, hoje fui comer uma rabada, olha o resultado. Não ficou tão ruim.

Hudson

Thayra Machado, a esposa de Hudson, foi quem gravou o marido e comentou: "olha, cunhado, foi comer rabada e ficou igual a você".