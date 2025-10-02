Advogado de Hungria entregará bebida às autoridades; Polícia investiga caso

O advogado José Sousa de Lima, que representa o cantor Hungria, afirmou que entregará amostras das bebidas ingeridas pelo artista às autoridades do Distrito Federal. O músico está internado na UTI do Hospital DF Star, em Brasília, por suspeita de tomar vodca adulterada comprada em uma distribuidora de Vicente Pires.

O que aconteceu

Advogado confirmou que vai registrar um boletim de ocorrência. "Vamos dar ciência às autoridades, à Polícia Civil do DF e à Vigilância Sanitária sobre o ocorrido", disse Lima, em conversa com Splash.