A Fazenda: Enquete UOL mostra peoa como queridinha do público na roça; veja

A segunda roça de A Fazenda 17 acontece nesta quinta-feira (2) e promete movimentar a noite. Um dos peões deixará o reality da Record e será o segundo eliminado da temporada.

O que mostra a Enquete UOL - A Fazenda

Renata Müller é a mais cotada para sair. Na atualização das 12h40 nesta quinta-feira, ela tinha apenas 19,95% dos votos na Enquete UOL.

Walério Araújo aparece em segundo lugar. O estilista aparece com 35,67% da preferência do público do reality show.