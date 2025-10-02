SplashUOL
A Fazenda

A Fazenda: Enquete UOL mostra peoa como queridinha do público na roça; veja

De Splash, em São Paulo
A Fazenda 2025: segunda roça é formada por Walério, Duda e Renata
A Fazenda 2025: segunda roça é formada por Walério, Duda e Renata Imagem: Reprodução/RecordPlus

A segunda roça de A Fazenda 17 acontece nesta quinta-feira (2) e promete movimentar a noite. Um dos peões deixará o reality da Record e será o segundo eliminado da temporada.

O que mostra a Enquete UOL - A Fazenda

Renata Müller é a mais cotada para sair. Na atualização das 12h40 nesta quinta-feira, ela tinha apenas 19,95% dos votos na Enquete UOL.

Walério Araújo aparece em segundo lugar. O estilista aparece com 35,67% da preferência do público do reality show.

Duda Wendling aparece fora de risco. Até o momento, a atriz tem 44,39% dos votos e não deve deixar o programa.

O menos votado será eliminado ainda hoje. Os outros peões continuam na corrida pelo prêmio de R$ 2 milhões.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem você quer que fique na 2ª roça?

14.549 votos
