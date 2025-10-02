SplashUOL
A Fazenda 17: peoa dispara em rejeição na Enquete UOL e deve ser eliminada

Segunda roça é formada em A Fazenda 17
Segunda roça é formada em A Fazenda 17 Imagem: Divulgação/Record

A segunda roça de A Fazenda 17 acontece nesta quinta-feira (2) e promete agitar a noite. Um dos peões será eliminado, tornando-se o segundo a deixar o reality da Record nesta temporada.

Enquete UOL - A Fazenda 17: parcial da 2ª roça

Renata Müller lidera a lista dos mais cotados para sair. Na atualização das 16h30 desta quinta, ela tinha apenas 18,66% dos votos da Enquete UOL.

Walério Araújo vem em segundo lugar. O estilista aparece com 38,47% da preferência do público e se aproxima da mais votada.

Duda Wendling está fora de risco. A atriz soma 42,88% dos votos e, até o momento, não deve deixar o programa.

O peão menos votado será eliminado ainda hoje. Os demais continuam na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.

