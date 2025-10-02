A Fazenda 17: peoa dispara em rejeição na Enquete UOL e deve ser eliminada

A segunda roça de A Fazenda 17 acontece nesta quinta-feira (2) e promete agitar a noite. Um dos peões será eliminado, tornando-se o segundo a deixar o reality da Record nesta temporada.
Enquete UOL - A Fazenda 17: parcial da 2ª roça
Renata Müller lidera a lista dos mais cotados para sair. Na atualização das 16h30 desta quinta, ela tinha apenas 18,66% dos votos da Enquete UOL.
Walério Araújo vem em segundo lugar. O estilista aparece com 38,47% da preferência do público e se aproxima da mais votada.
Duda Wendling está fora de risco. A atriz soma 42,88% dos votos e, até o momento, não deve deixar o programa.
O peão menos votado será eliminado ainda hoje. Os demais continuam na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.
