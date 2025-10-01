Yoná causa nova punição e sede de A Fazenda fica sem água e gás

Na manhã de hoje, Yoná causou uma nova punição na sede de A Fazenda 2025 (Record) e a casa ficará 24 horas sem gás e água encanada.

O que aconteceu

A punição aconteceu depois de a advogada ajudar Tàmires no trato da horta e plantas, após os moradores da Baia se recusarem. Momentos antes, ela alertou. "Tem macho aí que não tá fazendo nada, se não fizer eu vou causar punição."

Após ver que os moradores da Baia não ajudaram Tàmires, Yoná foi auxiliar a aliada. "Vamos pra punição. É moleque! Não vou deixar uma mulher se ferrar sozinha. Só quer causar de bonito aqui dentro, Brasil tá vendo!"