Viúvo de Gilberto Braga detona autora de remake de 'Vale Tudo'

Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga, criticou o remake de "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

Edgar Moura Brasil reprovou o trabalho da autora Manuela Dias. Ele expôs sua opinião hoje em seu perfil no Instagram.

De acordo com ele, a escritora não embasou a trama. "Manuela Dias não teve lastro nem intimidade intelectual para fazer um remake da monta de Gilberto Braga", ressaltou.