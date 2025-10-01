SplashUOL
Assine UOL
Vale Tudo

Viúvo de Gilberto Braga detona autora de remake de 'Vale Tudo'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Viúvo de Gilberto Braga, Edgar Moura Brasil alfineta Manuela Dias por remake de 'Vale Tudo'
Viúvo de Gilberto Braga, Edgar Moura Brasil alfineta Manuela Dias por remake de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Instagram

Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga, criticou o remake de "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

Edgar Moura Brasil reprovou o trabalho da autora Manuela Dias. Ele expôs sua opinião hoje em seu perfil no Instagram.

De acordo com ele, a escritora não embasou a trama. "Manuela Dias não teve lastro nem intimidade intelectual para fazer um remake da monta de Gilberto Braga", ressaltou.

Algumas pessoas concordaram com o viúvo de Gilberto Braga. "O que Manuela Dias fez com a obra é uma afronta à memória do Gilberto, da Leonor Bassères e da teledramaturgia brasileira", sugeriu um. "Ela destruiu a novela", concordou outra. "Gilberto Braga era único! Manuela seguiu a cartilha e digamos não segurou bem as pontas! Mas isso não faz dela uma péssima autora", ponderou um terceiro.

Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga, reprova mudanças da autora no remake de 'Vale Tudo'
Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga, reprova mudanças da autora no remake de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Instagram

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.