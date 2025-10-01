Mal explicado? Web critica fim de Ana Clara em 'Vale Tudo': 'Virando fungo'

Chegando lá, a pintora viu a amiga no chão, já sem sinal aparente de vida, mas não ligou para um serviço de emergência. Seu baque inicial de ver Ana Clara morta foi interrompido pelo choque de reencontrar seu irmão gêmeo, Leonardo (Guilherme Magon) após 13 anos.

Após o reencontro emocionante entre irmãos, Ana Clara não apareceu mais e Heleninha levou Leonardo embora. Sendo assim, a trama final da neta de Nise (Teca Pereira) ficou sem explicação e repercutiu na web.

O público, nas redes sociais, criticou uma possível falha no desenvolvimento. Para muitos, foi incoerente Heleninha não telefonar para o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ou para a polícia ao ver a amiga ferida. "Tá, mas ela levou o Leonardo e deixou o corpo da Ana Clara lá?", questionou uma seguidora no Instagram oficial da Globo. "Enquanto isso, Ana Clara virando fungo já", ironizou outra.

Críticas ao final de Ana Clara em 'Vale Tudo' tomaram conta das redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram @tvglobo

Ainda esta semana, deve vir à tona o conteúdo que Ana Clara gravou com sua avó, Nise. Pouco antes de morrer, a idosa contou em vídeo os detalhes do que Odete fez para forjar a morte de Leonardo.