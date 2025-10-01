SplashUOL
Assine UOL
Êta Mundo Melhor!

Vingança: Sandra enlouquece em orfanato e bota fogo em 'Êta Mundo Melhor!'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Sandra (Flávia Alessandra) visita Zulma (Heloisa Périssé) na casa dos Anjos em Êta Mundo Melhor!
Sandra (Flávia Alessandra) visita Zulma (Heloisa Périssé) na casa dos Anjos em Êta Mundo Melhor! Imagem: Globo/Gabriel Vaguel

O embate entre Sandra (Flávia Alessandra) e Zulma (Heloisa Périssé) será um dos destaques dos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor!". A vilã retorna a São Paulo disfarçada, mas acaba se revelando ao tentar se aproximar do filho de Candinho (Sergio Guizé).

O que vai acontecer

Depois de voltar da Europa e se esconder por dias na cidade, Sandra decide agir. Com óculos escuros e chapéu, ela chega à Casa dos Anjos fingindo ter interesse em adotar uma criança de seis anos. O objetivo, no entanto, é outro: se aproximar do filho de Candinho, que está sob os cuidados de Zulma.

Confronto entre vilãs movimenta o capítulo. Zulma logo desconfia da visitante e pergunta se Sandra é fiscal ou alguém do governo. Em troca de silêncio, a vilã oferece dinheiro, mas a proposta não convence. A tensão aumenta quando Zulma arranca o chapéu da rival e descobre sua identidade.

Sandra reage com fúria, ameaça, provoca e exige ver a criança. Zulma expõe o passado sombrio da rival e a discussão vira uma troca de insultos. Antes de sair furiosa, Sandra promete vingança e Zulma é amparada por Carmem (Cristiane Amorim).

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.