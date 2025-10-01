Vingança: Sandra enlouquece em orfanato e bota fogo em 'Êta Mundo Melhor!'

O embate entre Sandra (Flávia Alessandra) e Zulma (Heloisa Périssé) será um dos destaques dos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor!". A vilã retorna a São Paulo disfarçada, mas acaba se revelando ao tentar se aproximar do filho de Candinho (Sergio Guizé).

O que vai acontecer

Depois de voltar da Europa e se esconder por dias na cidade, Sandra decide agir. Com óculos escuros e chapéu, ela chega à Casa dos Anjos fingindo ter interesse em adotar uma criança de seis anos. O objetivo, no entanto, é outro: se aproximar do filho de Candinho, que está sob os cuidados de Zulma.