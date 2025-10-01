SplashUOL
De biquíni verde, Vica Brenner compartilha clique em praia

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Vica Brenner apostou cor verde para dia de praia
Vica Brenner apostou cor verde para dia de praia Imagem: Reprodução/Instagram

Vica Brenner, 25, filha do ex-ator Gerson Brenner e da ex-modelo Denize Taccto, compartilhou registros de um dia de praia em seus Stories no Instagram.

O que aconteceu

Para o momento de lazer, a modelo e influenciadora plus size escolheu um biquíni verde.

Vica, que costuma falar abertamente sobre viver fora dos padrões, é frequentemente elogiada por seguidoras sobre sua representatividade. Porém, a modelo também recebe críticas. Recentemente, uma internauta sugeriu que ela deveria emagrecer para cuidar da saúde, citando a própria experiência pessoal com dieta e exercícios.

A plus size rebateu. "Esse tom de julgamento implícito sobre o meu estilo de vida é uma crítica, ainda que indireta, e comentários desse tipo podem passar a ideia de que eu preciso urgentemente mudar de vida, só porque é desconfortável para pessoas como você."

Essa não foi a primeira vez que Vica se manifestou sobre o assunto. Em outras ocasiões, já questionou o incômodo que seu corpo causa em parte do público. "Eu posto vídeo de look, vídeo existindo, e os hates são totalmente sem sentido. Acho cômico que junto ao hate vem uma falsa preocupação com a saúde. Pessoas gordas vivem, gente", declarou.

