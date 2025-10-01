De biquíni verde, Vica Brenner compartilha clique em praia

Vica Brenner, 25, filha do ex-ator Gerson Brenner e da ex-modelo Denize Taccto, compartilhou registros de um dia de praia em seus Stories no Instagram.

O que aconteceu

Para o momento de lazer, a modelo e influenciadora plus size escolheu um biquíni verde.

Vica, que costuma falar abertamente sobre viver fora dos padrões, é frequentemente elogiada por seguidoras sobre sua representatividade. Porém, a modelo também recebe críticas. Recentemente, uma internauta sugeriu que ela deveria emagrecer para cuidar da saúde, citando a própria experiência pessoal com dieta e exercícios.