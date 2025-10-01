Vera Fischer posa de maiô e provoca: 'Setentinha também merece biscoito?'

Vera Fischer, 73, posou de maiô e chamou a atenção dos seguidores nas redes sociais.
O que aconteceu
A atriz posou de frente para o espelho com dois maiôs, um preto e um branco. O post foi feito hoje em seu perfil no Instagram.
A artista brincou e perguntou se receberia elogios dos fãs. "Venha com tudo, outubro. Essa setentinha aqui também merece biscoito? Escolham um emoji para mim que não seja esse [de biscoito]", pediu na legenda.
Com a publicação, os seguidores exaltaram Vera Fischer. "Privilégio, espero chegar assim", desejou uma. "Nossa eterna musa e miss", sugeriu outra. "Seu charme e elegância não têm prazo e seu corpo nos mostra muito cuidado e inspiração. Que saúde viu?", indicou uma terceira.
