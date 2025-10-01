Val Marchiori conta qual o tipo de tratamento que fará contra o câncer

Val Marchiori, 50, contou que já sabe qual será o tratamento para o câncer de mama que lhe foi diagnosticado.

O que aconteceu

No Instagram, Val destacou a ironia do momento, já que justamente nesta quarta-feira (1), data dedicada à campanha do Outubro Rosa, que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, ela recebeu o resultado do exame, vestida com uma roupa rosa. "Saiu hoje o resultado. Vou precisar fazer quimioterapia. Eu estava muito ansiosa, esperando com medo, porque a quimio é mais invasiva".

A empresária disse que vai precisar passar por radioterapia. "Também vou passar por radioterapia, conforme a decisão do Dr. Fernando Maluf e de toda a sua equipe, para que a doença não volte. Desde ontem eu estava muito angustiada com isso, porque não é fácil. Quando ouvimos quimioterapia, já pensamos: será que meu cabelo vai cair? Vou ficar fraca? Muitas coisas passam pela cabeça, não só sobre beleza, mas também: será que vou conseguir? Confesso pra vocês que estou com medo, muito medo. Mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Vai ser um ano difícil, mas com a ajuda da minha família, dos meus filhos, do meu marido que está aqui ao meu lado, eu acredito que tudo vai dar certo".