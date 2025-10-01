SplashUOL
Dona de Mim

Ryan desbanca Marlon e vira o grande anjo na vida de Kami em 'Dona de Mim'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Kami (Gioavanna Lancellotti) entre Ryan (L7) e Marlon (Humberto Morais) em 'Dona de Mim'
Kami (Gioavanna Lancellotti) entre Ryan (L7) e Marlon (Humberto Morais) em 'Dona de Mim' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Ryan (L7nnon) se vingará do assediador de Kami (Giovana Lancellotti) nesta quarta-feira (1º) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Ryan apoia Kami, e Ronaldo, o homem que abusou da jovem, os observa. Em seguida, o pai de Dedé insinua à ex que deseja tomar uma atitude contra o criminoso.

Enquanto isso, Pompeu questiona Marlon sobre sua reação em relação ao crime cometido contra Kami. Alan apoia Marlon a permanecer no bom caminho na polícia.

Juntos, Ryan e Kami planejam capturar Ronaldo por conta própria. Dedé deixa escapar para Marlon que Ryan e Kami combinaram um encontro.

Ao final do capítulo, Ryan captura Ronaldo e decide se vingar. No entanto, Marlon chega e impede o ex-presidiário de agir com violência.

Ainda nesta quarta, Samuel sugere que Pam se especialize na gestão do chão de fábrica. Manuel comenta com Danilo que acredita que Peter tenha sentimentos por Nina. Danilo exige que Nina se afaste de Peter, e alerta Ryan.

