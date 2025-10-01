Ryan desbanca Marlon e vira o grande anjo na vida de Kami em 'Dona de Mim'

Enquanto isso, Pompeu questiona Marlon sobre sua reação em relação ao crime cometido contra Kami. Alan apoia Marlon a permanecer no bom caminho na polícia.

Juntos, Ryan e Kami planejam capturar Ronaldo por conta própria. Dedé deixa escapar para Marlon que Ryan e Kami combinaram um encontro.

Ao final do capítulo, Ryan captura Ronaldo e decide se vingar. No entanto, Marlon chega e impede o ex-presidiário de agir com violência.

Ainda nesta quarta, Samuel sugere que Pam se especialize na gestão do chão de fábrica. Manuel comenta com Danilo que acredita que Peter tenha sentimentos por Nina. Danilo exige que Nina se afaste de Peter, e alerta Ryan.