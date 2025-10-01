Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 2/10 a 11/10

Heleninha conta a sua versão sobre o acidente e de como Odete a culpou pela morte de Leonardo. Todos da família relatam suas versões sobre o que aconteceu no dia em que Leonardo teria morrido. Afonso comunica a Odete que não é mais seu filho.

Sexta, 3 de outubro

Heleninha escreve uma carta à mão e coloca embaixo da porta da galeria. Fátima posta um vídeo em seu perfil, avisando a seus seguidores que deixou um recado dentro de um envelope, para ser lido caso ela não apareça mais nas redes sociais. Estéban fica ao lado de Celina. Heleninha avisa a Celina que está bebendo. Maria de Fátima chantageia Odete. Renato sai à procura de Heleninha. Raquel permite que Maria de Fátima fique em sua casa. Odete marca um encontro com Maria de Fátima, e Ivan e Raquel se preocupam.

Sábado, 4 de outubro

Fátima fica apavorada ao ser deixada por Odete em uma fábrica abandonada, na companhia de um homem chamado Celso. Raquel e Poliana decidem ir atrás de Maria de Fátima. Maria de Fátima vê que Celso pegou Raquel e Poliana como reféns. Ivan consegue golpear Celso, que cai desfalecido. Celina encontra a carta de Heleninha na galeria e deduz que a sobrinha pode atentar contra sua vida. André sente ciúmes de Aldeíde.

Segunda, 6 de outubro