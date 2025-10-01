Quem é Tilly Norwood, a '1ª atriz de IA' que está dividindo Hollywood?

À primeira vista, ela lembra uma mistura improvável de Gal Gadot, Ana de Armas e Vanessa Hudgens dos tempos de High School Musical. Mas Tilly Norwood não existe de verdade, é uma criação do estúdio de talentos digitais Xicoia apresentada no festival de cinema de Zurique neste fim de semana como o que pode ser o futuro da indústria audiovisual.

O que aconteceu

Descrita como a "próxima Scarlett Johansson", Tilly já tem agência para representá-la e estúdios interessados em escalá-la — embora, até agora, sua carreira se resuma a um único esquete de comédia gerado por inteligência artificial, chamado AI Commissioner.