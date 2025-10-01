Poliana diz que desconhecido morou em sua casa para brincar com Zé Felipe

Poliana Rocha, 48, lembrou de uma situação inesperada com um menino durante a infância de Zé Felipe, 27.

O que aconteceu

A jornalista contou que passou uns dias em Ilhéus, na Bahia, e conheceu um menino que moraria em sua casa posteriormente. "Ele tinha uns 15 anos e o Zé Felipe tinha uns 10. Aí ele chegou, nós compramos o chinelinho dele e ele ficou jogando bola com o Zé", disse no Sensacional, da RedeTV!.

De acordo com ela, Leonardo o convidou para ir à Goiânia fazer companhia ao filho e o jovem aceitou. A apresentadora Daniela Albuquerque questionou a falta de comunicação com a mãe do adolescente e Poliana insistiu que ele tinha falado que não era necessário avisá-la.