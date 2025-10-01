SplashUOL
Poliana diz que desconhecido morou em sua casa para brincar com Zé Felipe

Colaboração para Splash, em São Paulo
Poliana Rocha lembra de infância de Zé Felipe
Poliana Rocha lembra de infância de Zé Felipe Imagem: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha, 48, lembrou de uma situação inesperada com um menino durante a infância de Zé Felipe, 27.

O que aconteceu

A jornalista contou que passou uns dias em Ilhéus, na Bahia, e conheceu um menino que moraria em sua casa posteriormente. "Ele tinha uns 15 anos e o Zé Felipe tinha uns 10. Aí ele chegou, nós compramos o chinelinho dele e ele ficou jogando bola com o Zé", disse no Sensacional, da RedeTV!.

De acordo com ela, Leonardo o convidou para ir à Goiânia fazer companhia ao filho e o jovem aceitou. A apresentadora Daniela Albuquerque questionou a falta de comunicação com a mãe do adolescente e Poliana insistiu que ele tinha falado que não era necessário avisá-la.

A esposa do cantor detalhou sobre a convivência com o menino e citou o incômodo do filho. "O Leonardo disse: 'Vamos levar ele, sim, porque ele vai brincar com o Zé Felipe, ele é uma boa pessoa'. Mas, depois, o menino começou a me chamar de mainha? E aquilo foi me incomodando, sabe? Acho que o Zé Felipe começou a ficar um pouco enciumado", sugeriu.

A mãe do funkeiro relatou sobre os cuidados com o adolescente e como era a convivência na casa. "Fui ao médico, levei o menino, fiz um tratamento para verme. Estava com o cabelo todo descuidado, levei no salão e fiz progressiva, cuidei totalmente. Só que, em vez de brincar com o Zé Felipe, ele ficava todo dia deitado no sofá. Sombra e água fresca. Ele ficou em casa um mês e meio. Ele não estava mais jogando bola com o Zé."

Com isso, Poliana Rocha disse que preferiu levar o menino de volta à Bahia. "Falei: 'Preciso devolver esse menino. Como vou fazer?'. Comprei passagem, coloquei ele no voo, comprei roupa e encaminhei ele para voltar para a Bahia. E fiquei um ano pagando pensão para ele. Não tive contato com a mãe", concluiu.

