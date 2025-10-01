De 'Hamnet' a 'Hind Rajab', Festival do Rio traz fortes candidatos ao Oscar

Dirigido por Antonio Pitanga, longa conta a história da Revolta dos Malês, maior levante de escravizados na história do Brasil. O filme se passa em Salvador, em 1835, quando os malês, africanos muçulmanos escravizados no país, planejam uma rebelião enquanto lidam com dissonâncias entre diferentes movimentos étnicos e religiosos.

"Malês" é um sonho antigo de Antonio, que já pensava o filme em conversas com Glauber Rocha nos anos 1980. "Nada é por acaso, é só uma história desenhada dentro do seu ser, que um dia você faz luz. 'Malês' é isso", diz Pitanga.

Para Camila Pitanga, a obra mostra que negros não pensam todos da mesma forma e têm opiniões diferentes. Isso porque sua personagem, Sabina, uma negra forra e independente financeiramente, não concorda com o levante dos malês. "Nós, negros, não somos uma coisa. Não pensamos univocamente. Nós temos pontos de vista, muitas vezes diferentes, mas não necessariamente opostos, e às vezes opostos", diz.

Para Antonio, um dos grandes triunfos do filme é a exaltação da inteligência dos malês. "Nesse grupo, que tem o saber, a palavra árabe, tem o conhecimento da física, da engenharia, tem também a capacidade de liderar um movimento e chamar outros negros de outras nações, de outras tribos. Para se juntar, educar todos os cidadãos, [...] e [convocar] quem está contra todo esse tipo de opressão, de invisibilidade para fazer o movimento de um Brasil que a gente desejava."

Esse filme fala dos que vão se libertar. Que têm tino, estratégica, conhecimento. É algo em que a gnete pode se espelhar. Se a gente tem uma cinematografia que só faz a visualização do negro vítima, do negro sofredor... Por isso, esse contraponto de mostrar a luta, a perseverança, a resistência, a ousadia, a inteligência. Isso é necessário para a gente ter autoestima, para a gente se pensar a gente sujeito do nosso tempo. Camila Pitanga

O crítico Vitor Búrigo conta que o filme foi aclamado e ovacionado nos festivais brasileiros por onde passou. "É um filme com uma temática muito importante que precisa ser contada e é muito bem contada pelo Pitanga", avalia.