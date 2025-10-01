Patrícia de Sabrit sobre nova carreira: 'Não gosto de ficar sem fazer nada'

Patrícia de Sabrit, 50, encontrou uma nova vocação no mercado imobiliário, após dedicar-se integralmente à maternidade. A transição de carreira, segundo a atriz, aconteceu "meio por acaso".

Ao procurar um apartamento para comprar após retornar da Europa, ela se inspirou na corretora que a atendeu. "Eu fiquei muito tempo fora [do mercado de atuação]. Houve muitas mudanças nas emissoras, agora, inclusive, com o streaming. Eu dei uma desconectada do meu mundo."