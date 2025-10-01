Desobedientes: Paris Hilton já sofreu tortura em escola como a da série

Funcionários da instituição a acordavam no meio da noite para fazer supostos "exames ginecológicos". Ao jornal, Paris disse que era dopada com remédios e impedida de dormir, o que também afetava suas faculdades mentais: "Eu me lembro de chorar enquanto me seguravam. Eu dizia 'não' e perguntava o motivo, mas eles só diziam: 'Cale a boca, fique quieta, pare de lutar ou você vai para a obs'".

"Obs", abreviação para "observação", era uma solitária. A sala de concreto que não tinha nada além de um ralo e um rolo de papel higiênico. "O quarto era gelado e eu estava quase nua. Eu fiquei andando até não conseguir mais ficar de pé. Depois me agachei no chão, fiquei me balançando e me obriguei a pensar na vida que eu criaria para mim mesma quando saísse de lá", descreveu Paris.

Hoje, ela descreve o que passou como tortura. "Essa experiência, assim como os abusos físico, emocional e sexual pelos quais passei, levaram a anos de insônia causada pelo trauma, e um transtorno de estresse pós-traumático complexo do qual eu e inúmeros outros sobreviventes da violência institucional infantil sofremos há anos", diz.

Na série, Toni Collette interpreta a fundadora de uma escola para adolescentes problemáticos. O detetive Alex Dempsey (Mae Martin) decide investigar o local após encontrar um jovem que escapou da instituição, mas parece ser o único na cidade preocupado com o assunto.