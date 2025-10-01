Overdose e título no Brasil: a história real do lutador vivido por The Rock

Mark Kerr na premiére de 'Coração de Lutador', em Loas Angeles Imagem: Frazer Harrison/Getty Images

Após falhar a qualificação para os Jogos Olímpicos de 1996, Kerr se virou para o MMA. A sua estreia absoluta no World Vale Tudo Championship, no Brasil em 1997, foi arrasadora: venceu três oponentes consecutivos. A sua combinação de wrestling de elite e golpes no solo rendeu a alcunha que daria nome ao filme: "The Smashing Machine" (A Máquina de Esmagar). Nove das suas primeiras 11 lutas duraram 184 segundos ou menos.

"Eu não acho que o Mark gostasse de magoar pessoas, mas ele era muito bom nisso", refletiu mais tarde John Hyams, o realizador do documentário. "Acho que isso era parte da sua luta interna."

O sucesso no Brasil abriu-lhe as portas do UFC, mas a controvérsia em torno do esporte nos EUA levou Kerr ao Japão, para o lucrativo PRIDE Fighting Championship. Foi lá que se tornou uma estrela global, chegando a ganhar cerca de US$ 1,8 milhão, um valor bastante alto para lutares àquela época.

The Rock vive Mark Kerr em 'Coração de Lutador' Imagem: Divulgação/ Diamond Films

No entanto, as lesões acumuladas o levaram para um pesadelo: o vício em analgésicos. "Sempre que uma luta se aproximava, ele estava bastante assustado", recordou o colega lutador Mark Coleman. "Ele estava intimidado por toda a situação e isso provavelmente o levou a usar analgésicos."