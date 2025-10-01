Chico Barney: 'Vale Tudo tem capítulo bombástico e expõe elite podre'

Eu fiquei com a impressão ontem que a Eleninha é analfabeta. Todo o histórico de conversa da Eleninha com a Ana Clara era de áudio. E aí a primeira mensagem que aparece, escrita em texto, porque não era a Ana Clara que tinha ido a óbito, era a Fátima. O que a Eleninha faz? Ela mostra para o Jarbas. 'Ela fala, o que está escrito aqui, Jarbas? O que está escrito aqui? Você sabe onde fica isso aqui? Você sabe onde é que fica isso aqui?'

Chico Barney

Bárbara Saryne reforça que, apesar da força da cena, Heleninha não socorre Ana Clara e rapidamente direciona suas atenções ao irmão. Ela comenta que, em seu lugar, não acreditaria no que estava vendo.

A Heleninha, ela tá muito bem mesmo, porque eu acho que se eu tivesse no lugar dela ali, eu ia falar assim, será que eu tô alucinando?

Bárbara Saryne

Chico Barney critica o distanciamento dos personagens ricos, dizendo que Heleninha representa uma elite insensível. Ele também ironiza o desfecho previsto para Odete e comenta a audiência alta da novela.

Por mais que tentem falar que a Heleninha é boazinha, ela ainda é parte de uma elite podre. Dos bilionários que não estão nem aí para a classe trabalhadora.

Chico Barney