Modelo brasileiro Jesus Luz, ex de Madonna, abre perfil em plataforma 18+

Jesus Luz, modelo brasileiro conhecido por seu relacionamento com Madonna no final dos anos 2000, anunciou em suas redes sociais a criação de um perfil na plataforma de conteúdo adulto Privacy. O anúncio foi feito em seu Instagram Stories, onde publicou uma foto em close de seu torso no chuveiro, acompanhada do link para acesso.

Na descrição do perfil, o modelo convida os seguidores a acessarem seu "universo secreto", prometendo conteúdo exclusivo e "seu lado mais íntimo" mediante assinatura mensal de R$ 59,90. Até o momento, o perfil já conta com algum material fotográfico disponível para os assinantes.