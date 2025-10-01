Michael Jackson era chamado de fedorento, revela Lionel Richie em livro

Lionel Richie, 76, contou que apelidou Michael Jackson (1958-2009) de "fedorento".

O que aconteceu

Declaração está em livro biográfico, segundo informou o site Page Six. O apelido foi dado pelo jurado do American Idol e o produtor musical Quincy Jones. "Michael também ria, quando percebia que não havia trocado ou lavado as roupas nos últimos dias."