Mauricio de Sousa aparece de cadeira de rodas em homenagem de filho

Mauricio de Sousa apareceu de cadeira de rodas, hoje, em homenagem publicada pelo filho Mauro Sousa no Instagram.

O que aconteceu

Criador da Turma da Mônica completa 90 anos no dia 27 de outubro. "Hoje entramos no mês do seu 90° aniversário e eu não vejo a hora de te mostrar todas as homenagens que estão sendo preparadas para você! Você merece. Te amo, pai", escreveu o diretor.

Mauro interpreta o pai no filme "Mauricio de Sousa: O Filme", que estreia dia 23 de outubro. Em entrevista a Splash, o cartunista revelou que a escolha do filho foi tomada após uma análise de fotos de diferentes épocas de sua vida.