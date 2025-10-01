Treinos e dieta sem exagero: como Mateus Carrieri mantém boa forma aos 58

Mateus Carrieri está prestes a completar 60 anos, mas garante que a idade não é um obstáculo para manter o corpo ativo e a saúde em dia.

O que aconteceu

O galã dos anos 90 compartilhou que leva a vida de forma equilibrada, com foco no bem-estar e na longevidade. Recentemente, ele descobriu que está apenas com 10% de gordura corporal.