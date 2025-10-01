Irmãos pesaram 646 kg no 'Quilos Mortais'; o que aconteceu após reality?

Carlton e Shantel Oglesby marcaram a 8ª temporada de "Quilos Mortais" exibida em 2020. Irmãos de Columbus, Ohio, eles chegaram ao programa com uma soma impressionante: juntos, pesavam mais de 646 quilos. Veja a seguir como eles estão hoje.

O que aconteceu

No início, Carlton tinha 24 anos e pesava 356 quilos; já Shantel, com 31 anos, registrava 290 quilos. Mesmo morando na mesma casa, quase não se viam. Ele vivia no andar de baixo, solteiro e recluso. Ela, no de cima, casada e mãe de três filhos.

A obesidade extrema limitava até os momentos simples em família. Com compulsão alimentar e um passado difícil, marcado pela infância instável e pela violência doméstica sofrida pela mãe, os dois encontraram na comida um refúgio. Essa relação tornou o tratamento ainda mais desafiador.