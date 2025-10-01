Novela, séries e mais: Globo anuncia mais de 20 estreias em outubro

O mês de outubro marca os 30 anos dos Estúdios Globo com um pacote de lançamentos. A emissora anunciou mais de 20 estreias em novelas, séries, filmes, realities e programas especiais. A programação inclui conteúdos na TV aberta, Globoplay e canais pagos como GNT, Multishow, Telecine e Gloob.

Novelas em destaque

"Vale Tudo" chega ao fim em clima de mistério. A partir do dia 6, o público acompanha o assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch), cena clássica que volta a agitar os brasileiros. O último capítulo vai ao ar no dia 17.

Na sequência, no dia 20, estreia "Três Graças". Escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios, a trama mistura drama, romance, mistério e crítica social. Sophie Charlotte vive Gerluce, uma mulher que enfrenta injustiças em sua comunidade e precisa lutar pela sobrevivência.