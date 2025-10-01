Gato Preto vai responder por tentativa de homicídio em acidente com Porsche

A Justiça de São Paulo acatou um pedido do Ministério Público (MP-SP) e alterou a acusação contra o influenciador Gato Preto de lesão corporal para tentativa de homicídio, após o famoso se envolver em um acidente na capital paulista.

O que aconteceu

Decisão transfere o caso da Vara Criminal para a Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri. Os detalhes da medida foram divulgados pelo MP.

Segundo a promotora Ana Paola Ferrari Ambra, que assina o pedido, Gato Preto assumiu o risco de matar. A manifestação destaca que, conforme apontou o laudo toxicológico do Instituto Médico Legal (IML), o influenciador dirigia sob o efeito de álcool e substâncias ilícitas no momento da colisão.