Carol tenta evitar desistência de Gaby Spanic: 'É isso que ele quer'

Em uma conversa na casa da árvore da sede de A Fazenda 2025 (Record), Gaby Spanic confessou ter pensado em desistir do reality show e foi aconselhada por Carol Lekker.

O que aconteceu

Gaby confessou ter pensado em abandonar o programa após as discussões com Fernando na formação da segunda roça. Carol apoiou a aliada para continuar no jogo. "É isso que ele quer, que você desista. Você pensa em desistir, você tá dando pra ele o que ele quer."