'Êta Mundo Melhor!' hoje (1º): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (1º) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Candinho toma a bebida oferecida por Zulma, sem saber que se tratava da poção do amor. Dita flagra Candinho sob os efeitos da poção. Haydée acredita que será aceita como filha por Lúcio. Ernesto socorre Paixão, mas Lauro afirma que a saúde de seu padrinho não está em boas condições. Sabiá descobre com Zenaide que Celso contribui com a Casa dos Anjos. Estela encontra Ernesto no hospital. Candinho beija Zulma. Dita sofre com sua decepção amorosa. Sandra chega a São Paulo com Inês.