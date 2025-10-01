Quando acaba o Estrela da Casa? Saiba tudo sobre a grande final

O Estrela da Casa (Globo) está chegando ao fim. Por isso, confira a data marcada para terminar a temporada.

O que aconteceu

A grande final do programa ocorrerá na próxima segunda-feira (6). Quatro finalistas disputarão o tão sonhado prêmio.

Daniel Sobral, Hanii, Janício, Juceir Jr, Sudário e Thainá Gonçalves seguem na competição. Dois participantes serão eliminados do reality musical nesta quinta-feira (2), após o Festival.