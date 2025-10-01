SplashUOL
'Dona de Mim' hoje (1º): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Kami (Gioavanna Lancellotti) entre Ryan (L7) e Marlon (Humberto Morais) em 'Dona de Mim'
Kami (Gioavanna Lancellotti) entre Ryan (L7) e Marlon (Humberto Morais) em 'Dona de Mim' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (1º) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Ryan apoia Kami, e Ronaldo os observa. Ryan insinua a Kami que deseja tomar uma atitude contra o criminoso. Pompeu questiona Marlon sobre sua reação em relação ao crime cometido contra Kami. Samuel sugere que Pam se especialize na gestão do chão de fábrica. Manuel comenta com Danilo que acredita que Peter tenha sentimentos por Nina. Danilo exige que Nina se afaste de Peter, e alerta Ryan. Alan apoia Marlon a permanecer no bom caminho na polícia. Ryan e Kami planejam capturar Ronaldo por conta própria. Dedé deixa escapar para Marlon que Ryan e Kami combinaram um encontro. Ryan captura Ronaldo, e Marlon o impede de agir com violência.

