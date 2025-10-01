'Distorceram a fala dela': Bárbara Saryne aponta xenofobia com Spanic

Bárbara Saryne apontou que as falas de Gaby foram manipuladas, transformando o debate sobre divisão de comida em acusação de insensibilidade com a fome.

Eles distorceram a fala dela, né?

Bárbara Saryne

Bárbara lembrou que Gaby queria evitar brigas por comida e que a reação dos colegas é que motivou o conflito, não a fala original da atriz.

O que a Gabi Spanik disse na dinâmica e tem falado muitas vezes na casa, é que ela não gostaria de ter que brigar por um pão, de ter que brigar por um prato de comida. Ela acha que isso não é necessário, esse exagero, essa divisão tão radical. É isso que ela diz. E aí eles transformaram em algo do tipo, 'ela tá dizendo que a gente tá passando fome' , então eles distorceram a fala dela, né? Na verdade, por ela, não teria briga por isso. Eles é que motivaram essa treta, né?

Bárbara Saryne

Chico Barney avaliou que tanto o discurso sobre fome quanto a resposta de Gaby sobre xenofobia foram usados como "super trunfos" no jogo, e que temas sensíveis nem sempre têm espaço em realities.