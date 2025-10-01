Diego Alemão elege substituto em luta com Popó: 'Mais relevante de todos'

Diego Alemão, 44, falou sobre sua preparação para a luta contra Popó em 1º de novembro e elegeu com quem lutaria no lugar dele, já que o boxeador passou por uma cirurgia na mão e não sabe se será liberado para o confronto.

O que aconteceu

O campeão do BBB 7 declarou enfrentaria Rogério Minotouro. "Dos nomes que foram ditos, acredito que o Minotouro seria o mais relevante de todos, traria maior público para o evento. É necessário entender que existe uma parte comercial por trás da luta. Isso deve ser visto antes de escolher um substituto", revelou ontem no podcast TIEXCast.

Na entrevista, detalhou sobre seu contrato. "Meu contrato estava vinculado a uma luta com o Popó, acreditei e me joguei de cabeça. Existia um valor simbólico para o treinamento que não cobria nem a gota do suor, porém, ia poder captar 100% dos meus patrocínios e teria uma porcentagem que seria escalonada de acordo com as vendas do pay-per-view."