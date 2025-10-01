SplashUOL
Debora Bloch mostra bastidores de morte de rival em 'Vale Tudo'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Odete (Debora Bloch) atira em Ana Clara (Samantha Jones) na reta final de 'Vale Tudo'
Odete (Debora Bloch) atira em Ana Clara (Samantha Jones) na reta final de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Debora Bloch, 62, mostrou detalhes dos bastidores de "Vale Tudo" (TV Globo) e um presente inesperado que ganhou.

O que aconteceu

A intérprete de Odete Roitman compartilhou minúcias da morte de Ana Clara (Samantha Jones). Ela fez a postagem hoje em seu Instagram.

Na publicação, exibiu partes da cenografia e até a arma usada para matar a personagem. "Toc, toc, toc? Três batidinhas na porta. E no outro lado, Ana Clara pergunta: quem é? Quem reparou no reuso da blusa da vingança?", brincou na legenda.

Debora Bloch ainda foi presenteada com uma caixa de ovos caipiras. Assim como a atriz, Guilherme Magon — que dá vida a Leonardo Roitman — também recebeu o presente.

