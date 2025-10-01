d4vd some de line-up do Lolla após menor ser encontrada morta em seu carro

A mãe de Celeste afirma que ela tinha um namorado chamado "David". Ao TMZ, ela afirmou também que Celeste e D4vd tinham a mesma tatuagem de "Shhh..." no dedo indicador.

Segundo as autoridades, o corpo estava no porta-malas dianteiro do carro, envolto em um saco. Os policiais fizeram a descoberta após receberem a denúncia de que o carro estava exalando um odor muito forte.

Após o carro ser encontrado, um representante do músico disse que ele estava cooperando com as autoridades. "d4vd foi informado do que aconteceu. Ele está em turnê, mas está cooperando plenamente com as autoridades", dizia a nota enviada a veículos estrangeiros.

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — a Central de Atendimento à Mulher, que funciona em todo o país e no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, dá orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008.