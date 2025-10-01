A Fazenda 2025: Rayane, Walério, Duda e Renata estão na segunda roça

A formação da segunda roça de A Fazenda 2025 (Record) começou com Galisteu dando bronca ao vivo nos peões e terminou com Duda Wendling garantindo a primeira vaga na berlinda. Já Walério Araújo, Renata Figliuzzi e Renata Mullher vão disputar a Prova do Fazendeiro, quem perder também está na roça.
Como a segunda roça foi formada
Indicação do Fazendeiro
Dudu Camargo indicou Rayane Figliuzzi para a roça. Durante a justificativa, o fazendeiro pontuou algumas situações, mas disse que "o principal motivo foi [ela] menosprezar os colegas da casa".
O principal foi menosprezar os integrantes da casa. Eu, como Fazendeiro, não falo só por mim. Falo pelos meus colegas de sede, que também sofreram nas mãos dela com o desrespeito. Eu me lembro que, na apresentação dela, ela falou que veio pra limpar a imagem. Eu não vi isso acontecendo. Pelo contrário.
Dudu Camargo
Votação aberta
- Fernando Sampaio votou em Gaby Spanic;
- Carol Lekker votou em Walério Araújo;
- Shia Phoenix votou em Matheus Martins;
- Kathy Maravilha votou em Walério Araújo;
- Fabiano Moraes votou em Matheus Martins;
- Renata Muller votou em Matheus Martins;
- Yoná Sousa votou em Walério Araújo;
- Nizam votou em Matheus Martins;
- Toninho Tornado votou em Matheus Martins;
- Will Guimarães votou em Carol Lekker;
- Gui Boury votou em Matheus Martins;
- Saory votou em Walério Araújo;
- Tamires votou em Fernando;
- Walério Araújo votou em Matheus Martins;
- Duda votou em Valério Araújo;
- Créo votou em Matheus Martins;
- Rayane votou em Matheus Martins;
- Matheus Martins votou em Walério Araújo;
- Martina votou em Gaby Spanic;
- Gaby Spanic votou em Fernando;
- Michelle votou em Gaby Spanic;
- Mesquita votou em Matheus;
- Maria votou em Fernando;
- Wallas votou em Matheus Martins.
Matheus foi o mais votado, com 11 votos.
Poderes da chama, puxada da baia e resta um
Yoná, com o poder laranja, teve a oportunidade de transferir todos os votos de um peão para outro. Com isso, ela transferiu todos os votos de Matheus para Walério, que ocupou o segundo lugar da roça.
Duda, que recebeu o poder branco, teve que escolher 2 peões da sede para ficarem disponíveis junto aos roceiros. Fernando e Mesquita foram os escolhidos.
Walério, por ocupar o segundo banco, escolheu Duda para ser puxada da baia.
Duda iniciou o resta um. Nele, Renata sobrou.
