EUA diz que cineasta brasileira ficará presa até ser deportada

O ICE, serviço de imigração americano, afirmou que a cineasta brasileira Bárbara Marques ficará presa até ser deportada para o Brasil.

O que aconteceu

"Bárbara é uma imigrante ilegal do Brasil que não tem documentos de imigração válidos para permanecer nos EUA", diz nota enviada a Splash. "Agentes do ICE em Los Angeles a prenderam em 16 de setembro, após uma indicação do Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA. Marques ultrapassou o prazo do visto emitido quando entrou nos EUA pela primeira vez em 14 de março de 2018 e, em 21 de novembro de 2019, um juiz de imigração ordenou que Marques fosse removida à revelia para o Brasil. Ela permanecerá sob custódia do ICE até retornar ao seu país de origem", completa a mensagem.