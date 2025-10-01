'Continua todo mundo doido igual após chamada de Galisteu', diz Chico

O alerta de Adriane Galisteu aos peões de A Fazenda 17 antes da segunda roça foi discutido por Chico Barney e Bárbara Saryne no Splash, do Canal UOL. Galisteu pediu mais posicionamento e jogo intenso, mas sem ultrapassar limites físicos ou de respeito. Ela destacou que atitudes como jogar água ou aproximações indesejadas podem levar à expulsão, em resposta à polêmica envolvendo Fernando e Tàmires.

Chico lembra que Galisteu ontem deu uma "chamada de atenção" antes da formação da Roça: 'Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Vocês podem e devem se colocar, debater, lutar pelas suas posições dentro do reality. A gente ama. Com ideias, com palavras, com gogó. Com vontade de ganhar o debate, com vontade de jogar, mas cuidado para não passar do limite. A gente teve casos que não caracterizam expulsão, mas que não é o que a gente quer ver dentro do reality. Jogada de água no reality, aquelas aproximações físicas. Estão falando tudo isso para tomar cuidado. Nem a direção, nem o público desejam esse tipo de embate. Além disso, são atitudes que podem ser o primeiro passo para evoluir para uma expulsão. É ruim pra vocês. Se posicionam. Cuidado, só. Estou avisando como fã de reality, apresentador, que às vezes numa décima o sangue sobe e eu já vi acontecer, acabou a expulsão e fica triste pra todo mundo."

Chico Barney avaliou que a bronca da apresentadora foi preventiva, mas considerou exagerada diante do episódio.