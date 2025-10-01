'Sem falar nada, entregou tudo': quem é ator que faz Leonardo em Vale Tudo

Por 13 anos, Leonardo foi cuidado por Nice (Teca Pereira) e, depois, pela neta dela, Ana Clara (Samantha Jones). No capítulo de ontem, mesmo baleada, a estudante de medicina mandou sua localização para Heleninha, que chegou ao local e encontrou o irmão gêmeo.

As cenas do reencontro com a família causaram comoção e foram aplaudidas pelo público. Do mesmo modo, a atuação de Guilherme Magon se destacou, gerando elogios nas redes sociais.

Esse rapaz que faz o Leonardo merece ganhar o prêmio revelação do ano. Ele sem falar nada, entregou tudo nessa cena com a irmã. Emocionante demais ele chorando nos braços da irmã! comentou uma usuária no Instagram da @tvglobo

Na primeira versão da novela, exibida em 1988, Leonardo morreu no acidente automotivo. Assim como no remake, Odete era a verdadeira motorista do acidente que levou o herdeiro à morte. Na original, a verdade era revelada por Ruth, vivida por Zilka Salaberry, uma antiga empregada da casa que sabia de tudo. Desta vez, um vídeo gravado por Nise vai revelar os detalhes do que aconteceu no passado.