Ator não chega ao 'Mais Você' e Ana Maria Braga reage ao cancelamento

A manhã desta terça-feira (30) no "Mais Você" prometia contar com uma participação especial. Ana Maria Braga aguardava a chegada do ator Luis Lobianco, atualmente no ar como o divertido Freitas em "Vale Tudo" (Globo), para dividir a tradicional mesa de café da manhã. Mas, em cima da hora, a visita acabou não acontecendo.

O que aconteceu

Um imprevisto no aeroporto do Rio de Janeiro afetou os voos para São Paulo. Com bom humor, Ana Maria contou ao público que tudo estava preparado para a conversa, mas que o ator não conseguiu embarcar.