Ator de destaque em 'Terra Nostra' sofreu mal súbito na rua em Minas Gerais

Na Globo, esteve em produções famosas. Compôs o elenco, por exemplo, de "Coração de Estudante" (2002), "Começar de Novo" (2004), "Insensato Coração" (2011). Fez ainda uma participação em "Chocolate com Pimenta" (2003) e no humorístico "Sob Nova Direção" (2005).

No teatro, se destacou em montagens como "Bella Ciao", no fim dos anos 1980, e em "Rei Lear". No cinema, deixou sua marca em produções como "Linha de Passe", de Walter Salles e Daniela Thomas, e "Pequenas Histórias", de Helvécio Ratton.

Mário César Camargo e a atriz Miriam Mehler Imagem: Divulgação

Seu último trabalho foi em 2016, na série "Supermax", da Globo. Em entrevista ao Diário de Pernambuco, o ator falou sobre como foi chamado para a produção.

Entrei no elenco para substituir outro ator que, por problemas de saúde, precisou sair. Dois dias depois do convite, eu estava lá. Foi uma loucura, já que todo o elenco estava trabalhando há muito tempo. Mário César Camargo, em 2016

Em 2022, o ator sofreu um mal súbito e caiu na rua, em Belo Horizonte, onde morava. Houve tentativas de reanimação, mas sem sucesso. Ele tinha 75 anos, deixou a esposa, Monica Belisário, e a filha Laura, com 29 anos na época.